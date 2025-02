Metropolitanmagazine.it - Giacomo Paladino, chi era il compagno morto di Enrica Bonaccorti: “Quanto ero innamorata di lui”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è stata legata sentimentalmente al, un uomo che non faceva parte del mondo dello spettacolo e della televisione. I due non sono mai convolati a nozze ma hanno vissuto un amore da favola, durato ben 22 anni, lei è rimasta al fianco delfino al suo ultimo giorno. L’uomo è sempre stato molto riservato, preferiva restare lontano dai riflettori ed è per questo motivo che non si hanno molte informazioni sulla sua vita. In varie interviste e ospitate televisive, però, la conduttrice si è lasciata sfuggire qualche dettaglio parlando del suo grande amore e della loro bellissima relazione.nel 2021, le cause non sono mai state rese note dalla conduttrice, tutte le volte che parla di lui però ribadiscefossero innamorati e felici insieme, la sua perdita ha lasciato un vuoto immenso nel suo cuore e un grande dolore.