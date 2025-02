Isaechia.it - Gf Vip, Rosalinda Cannavo? pubblica un post su Instagram e finisce al centro delle polemiche: ecco cosa e? successo

Cannavò, protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social.Lo scorso 7 settembre l’attrice originaria di Messina ha dato alla luce la primogenita, Camilla, avuta dal compagno Andrea Zenga. Di recente,ha spiegato le sue difficoltà nel far conciliare gli impegni lavorativi con la vita da neo mamma. L’attrice aveva già affrontato questo tema lo scorso novembre, quando aveva lamentato: “Serve più comprensione per le madri, anche sul lavoro“. Ultimamente, con l’inizio della Milano Fashion Week (a cui ha sempre partecipato in qualità di influencer), l’ex concorrente del Gf Vip ha ammesso:La mia Milano Fashion Week.E’ sempre stato un periodo pieno per me, tra eventi e sfilate. Quest’anno invece, poco o niente. La verità? La mia priorità ha un nome e un visino dolcissimo: mia figlia.