Ilgiorno.it - Gessate più sicura. Ex Padana Superiore. Presto una pensilina

Leggi su Ilgiorno.it

Cantiere consegnato e lavori al via, operazione sicurezza sulla ex Statale 11pronta una maxiper pendolari e studenti, "obiettivo numero uno, la loro sicurezza". L’opera, che arriva alla concretizzazione dopo un lungo iter, è tassello, seppure importante, di un più massiccio piano di messa in sicurezza della lunga strada di Villa Fornaci, "declassata" a comunale dopo la realizzazione della bretellina Teem, ma ancora ad importante tasso di scorrimento: negli anni scorsi sono stati realizzati nuovo attraversamento pedonale e semaforo a chiamata, uno studio commissionato ad esperti dal Comune dovrà ora disegnarne il futuro, puntando su sicurezza, fruibilità e appeal estetico. I lavori per lasono ben visibili sull’ultimo tratto della strada versante, a poche decine di metri dalla rotonda di Villa Fornaci.