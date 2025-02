Thesocialpost.it - Germania, sparatoria vicino al Tribunale: molti corpi a terra, aggressore barricato all’interno

Un episodio di violenza ha scosso la città tedesca di Bielefeld, con spari esplosi davanti alregionale. L’incidente, che ha coinvolto diverse persone ferite, ha scatenato una vasta operazione di polizia. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, i testimoni oculari hanno riferito di aver visto diversi individui giacere feriti adopo i colpi di arma da fuoco. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, occupandosi dei feriti e cercando di mettere in sicurezza l’area circostante.Un processo legato a un omicidioL’incidente si è verificato proprio mentre presso ildistrettuale di Bielefeld si stava celebrando il processo per l’omicidio dell’ex pugile Besar Nimani, assassinato lo scorso marzo. La vittima, un ex campione di pugilato, era stata uccisa con sedici colpi di pistola, un atto di violenza che, secondo l’accusa, sarebbe stato il risultato di un violentissimo alterco tra Nimani e i suoi aggressori.