Germania, sparatoria davanti al tribunale di Bielefeld: ci sono feriti

Mercoledì un uomo ha aperto il fuocoalregionale di, in, ferendo diverse persone. L’attacco è avvenuto intorno alle 13:30, al termine dell’udienza di apertura del processo contro Huseyin Akkurt, accusato dell’omicidio del pugile Besar Nimani. Secondo quanto riportato dalla Bild, almeno una delle vittime è stata rianimata dai soccorritori. Tra ici sarebbero due familiari di Akkurt: uno colpito alla gamba, l’altro gravemente ferito al torace. La polizia ha arrestato un uomo e sta cercando un possibile secondo sospetto. L’area è stata isolata mentre le autorità indagano sulla dinamica e sulle motivazioni della. Al momento non è chiaro se l’aggressore avesse legami con il processo in corso.Articolo completo:aldi: cidal blog Lettera43