Inter-news.it - Gentile: «Inter, vinto senza convincere con la Lazio!» Poi su 3 singoli

Riccardo, telecronista e giornalista sportivo, èvenuto dagli studi di Sky Sport 24, parlando dell’andamento della vittoria di ieri sera dall’ha analizzato la gara disputata dai nerazzurri contro la, che si sono imposti per 2-0 accedendo alle semifinali di Coppa Italia. IL COMMENTO – Riccardo, commenta così la vittoria ottenuta dall’ieri sera nel quarto di finale di Coppa Italia giocato contro la, soffermandosi anche sul discusso gol di Arnautovic: «L’ha, ma non ha con. Nel primo tempo laha dimostrato di controllare meglio il gioco, ha avuto più occasioni. Nei primi 45 minuti l’ha cercato solo di tenere le distanze e di rischiare il meno possibile. Ed è stata premiata da un gol fantastico di Arnautovic: una prodezza, ma mio modo di vedere, irregolare per la posizione di De Vrij.