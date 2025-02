Sport.periodicodaily.com - Genoa vs Empoli: le probabili formazioni

Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Le due squadre si giocano la salvezza, ma se per i liguri sembra più facile da raggiungere, per i toscani invece ci sarà da sudare.vssi giocherà domenica 2 marzo 2025 alle ore 15 presso lo stadio Marassi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI rossoblù sono reduci dalla sconfitta contro l’Inter, che ha comunque certificato la loro solidità e soprattutto i miglioramenti visti con l’arrivo di Viera in panchina. La classifica resta comunque buona con 31 punti, e visto l’andamento fin quì tenuto, la salvezza dovrebbe essere alla portata. La situazione dei toscani è letteralmente precipitata negli ultimi mesi, ed ora lo spettro della retrocessione si sta facendo sempre più concreto.