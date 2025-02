Ilrestodelcarlino.it - Gelosia e alcol: maltratta la ex. Si pente e patteggia quattro mesi

Una reazione esagerata nei confronti della fidanzata, che si era fermata a parlare con un amico. Infastidito della presenza di un altro uomo lo aveva spintonato a terra e poi aveva tirato per un braccio lei, con violenza. Dietro il gesto un mix diche avrebbe annebbiato la mente di un 56enne di origine pugliese. La compagna, impaurita, aveva chiamato il 112. Il clima non si era calmato, anzi, l’uomo aveva minacciato i carabinieri, arrivati sul posto con questa frase: "Vi mando al camposanto, non ho paura di voi, vi faccio vedere io, vi gonfio, toglietevi la divisa e andate a fan.o. Domani vi vengo a prendere sotto la caserma e vedrete". Minuti concitati che avevano portato la pattuglia del Radiomobile ad arrestare l’uomo per resistenza a pubblico ufficiale. Le manette erano scattate il 4 dicembre scorso.