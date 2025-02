Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli-Inter, Conte studia le mosse: tridente, 3-5-2 o una sorpresa?”

: “le, 3-5-2 o una?”">Ilsi prepara alla sfida con l’tra dubbi tattici e assenze pesanti. La perdita di Anguissa costringe Antonioa rivedere gli equilibri, con il tecnico pronto a scegliere tra diverse soluzioni per affrontare la capolista.Come riportato da Antonio Giordano sulla, l’ultima emergenza si aggiunge a una lunga lista di problemi per il, che già ha dovuto fare a meno di Olivera, Spinazzola, Neres e Mazzocchi. La recente svolta tattica con il 3-5-2 ha dato compattezza alla squadra nelle vittorie contro Lazio e Como, epotrebbe confermarlo anche contro l’, puntando su unaggressivo e organizzato.Tuttavia, non è escluso un ritorno al 4-3-3, con Di Lorenzo che tornerebbe sulla fascia e Politano più alto per sfruttare le qualità offensive.