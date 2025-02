Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli a pezzi”

: “”">Quella che poteva essere la stagione della rivoluzione targata Conte rischia di trasformarsi in un’annata segnata dagli infortuni. A pochi giorni dalla sfida con l’Inter, ilperde Frank Zambo Anguissa, uno dei suoi uomini chiave a centrocampo.Come riportato da Vincenzo D’Angelo sulla, gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra, costringendo il camerunese a uno stop di almeno tre settimane. Salterà le sfide contro Inter e Fiorentina, mentre il suo rientro potrebbe avvenire dopo la sosta per le nazionali, in vista della partita con il Milan a fine marzo.Emergenza in casaPer Conte è l’ennesima tegola in una stagione già condizionata da numerosi infortuni.