Gaza | statue d’oro di Trump Musk lancia dollari ballerine barbute L’ultima provocazione del presidente Usa

Il capo della Casa Bianca ha pubblicato un filmato generato con Intelligenza Artificiale per mostrare una visione futura della Striscia di. Nel video si vedonodi Donald, edifici con il suo nome e immagini surreali che ritraggonocon la barba.Leggi anche:e quel livido sulla mano dopo l’incontro con Macron: la spiegazione della Casa BiancaUnaacquistata dagli Stati UnitiIl filmato suggerisce che gli Stati Uniti potrebbero comprare la Striscia di, trasformandola in un luogo lussuoso e ricco di investimenti. Tra le scene più discusse, una mostra Elonmentreal pubblico.L’immagine con NetanyahuIn un altro momento,appare sdraiato al sole accanto a Benjamin Netanyahu, simbolo di una presunta nuova alleanza tra Stati Uniti e Israele per lo sviluppo della zona.