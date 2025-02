Iltempo.it - Gaza governo ladro. Cerno: sul video di Trump l'ultima sceneggiata della sinistra

Leggi su Iltempo.it

Un'opposizione che non va in Parlamento per fare o contrastare leggi o per avere un dialettica col, ma per fare sceneggiate. L'occasione è ilrealizzato con l'Intelligenza artificiale sulla Riviera didiffuso dal presidente americano Donald. Il commento del direttore Tommaso