Tvplay.it - Gasperini pronto a dire sì, passa alla rivale italiana

Leggi su Tvplay.it

L’addio diall’Atalanta è ormai sancito. L’allenatore potrebbe comunque proseguire la sua carriera in Serie AUn annuncio inaspettato quello di Gianpieronella conferenza stampavigilia di Empoli-Atalanta. L’allenatore nerazzurro ha comunicato, di fatto, il suo addo al club che allena dal 2016. Resta da decidere se la separazione avverrà già a fine stagione o nel 2026, al termine dell’ultimo anno di contratto dicon il club.sì,– Tvplay.it (Foto LaPresse)Contratto che non sarà più rinnovato. Stavolta, dunque, l’addio è certo. Già lo scorso anno, dopo il trionfo in Europa League,aveva meditato la separazione dall’Atalanta per poi tornare sui suoi passi, convinto a restare dal presidente Percassi.