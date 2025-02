Sololaroma.it - Gasperini per la Roma? Tra contatti e tifosi: la frase su N’Dicka non piacque

Battere il ferro fin che è caldo. Questo l’obiettivo di unache vive un momento idilliaco per prestazioni e risultati, intenzionata a proseguire su questa strada. Il prossimo ostacolo è un Como in forma smagliante, altro test che offre punti per una corsa ai posti europei clamorosamente riaperta, poi si penserà alla gara d’andata di Europa League contro l’Athletic Club, probabilmente orfano di un Sancet infortunato. Gettando poi lo sguardo un po’ più in là, resta calda la questione nuovo allenatore, con il nome dientrato prepotentemente in corsa.E non poteva essere altrimenti, viste le dichiarazioni recenti del tecnico atalantino, subito dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Club Brugge: “In tutto c’è un inizio e una fine, con l’Atalanta non ci sarà alcuno rinnovo, vedremo insieme se andare a scadenza (nel 2026, ndr) o interrompere quest’estate”.