Gasperini alla Roma: perché potrebbe essere la scelta giusta

Gian Pieroquesta pista puòquellasia per il tecnico che per il clubla– SerieAnewsGian Piero: un’ipotesi che sta trovando sempre più conferme nelle ultime settimane. L’opzione sarebbe davvero clamorosa ma tutt’altro che impossibile che possa verificarsi. Claudio Ranieri, a fine stagione, saluterà laalmeno nel ruolo di allenatore e diventerà una sorta di super consulente, con voce in capitolo e soprattutto poteri.Il “Normal One” per eccellenza ha rimesso in moto la macchinadecisamente ingolfata nella prima parte di stagione: la squadra era nei bassifondi della classifica, quasi in zona retrocessione, uno spauracchio davvero pericoloso. Ranieri ha invece risollevato la squadra giallorossa ed ha scalato tutta la classifica, arrivando a lottare fino ad una qualificazione per l’Europa.