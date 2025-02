Gas russo doccia fredda dell’Ue sul governo italiano | Tornare a comprare da Putin dopo la pace? Mai più

Leggi su Open.online

Sull’opportunità digas dalla Russia, Italia e Unione europea si muovono in direzioni opposte. Pochi giorni fa, proprio mentre ilsi appresta a varare un decreto contro il caro-bollette, era stato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a provare la fuga in avanti: «Fatta la, si puòil gas», ha detto il titolare del Mase in un’intervista a La Stampa. Questa posizione rischia però di creare qualche dissapore con Bruxelles, che insiste sulla necessità di non ripetere gli errori del passato e affrancarsi una volta per tutte dai combustibili fossili di Vladimir. «Siamo determinati a smettere di acquistare gasin Europa. Non credo di poter essere più chiaro di così: siamo determinati a non continuare più ad acquistare gas e quindi a fornire entrate per il forziere di guerra di», ha detto senza giri di parole Dan Jorgensen, commissario europeo all’Energia.