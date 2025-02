Secoloditalia.it - Gara di solidarietà per Rania Zeriri, la popstar finita in mezzo a una strada (video)

Dalle stelle della musica leggera internazionale alle stalle delle strade di Avellino: è la parabola drammatica e toccante di, famosa in Germania e in Olanda, divenuta una senza fissa dimora in provincia di Avellino., 39enne cantante olandese diventata famosa in Germania per la sua partecipazione nel 2008 al talent show musicale “Deutschland sucht den Superstar”, alla quale è seguito un periodo di notorietà fino a quando ha deciso di abbandonare le scene per fare ritorno in Olanda e vivere con la madre. La donna olandese, di cui si erano perse le tracce proprio dopo la morte della madre, è stata ritrovata ieri a Mercogliano, in provincia di Avellino, ine in condizioni di disagio.Chi èSi è subito attivata l’Amministrazione comunale di Mercogliano, con il sindaco Vittorio D’Alessio.