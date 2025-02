Sport.quotidiano.net - Gara a rischio restrizioni dopo gli scontri

Perugia-Ascoli, posticipo della 29esima giornata che andrà in scena allo stadio Curi lunedì prossimo alle 20.30, è un match che ora rischia di subire delle serie. La, come ben sappiamo, sarà trasmessa in diretta anche su Rai Sport, e probabilmente potrebbero essere in molti a doverla seguire in tv da casa visti i provvedimenti che nelle prossime ore potrebbero essere presi dalle autorità competenti per evitare ilche, in occasione dell’incontro previsto, possano tornare a manifestarsi seri accadimenti come quelli avvenuti domenica lungo l’A12 in prossimità dell’area di servizio Versilia, situata tra Viareggio e Forte dei Marmi. Qui si è sviluppata una vera e propria guerriglia tra la tifoseria biancorossa che tornava da Chiavari e i tifosi della Lucchese che aveva assistito allagiocata in casa del Sestri Levante.