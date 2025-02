Napolipiu.com - Ganz: “Inter e Napoli hanno qualcosa in più, ma ormai la Dea è dentro la lotta e può sognare”

: “in più, mala Dea èlae può”">Maurizioconosce bene l’Atalanta e sa cosa significa segnare con la maglia nerazzurra. L’ex attaccante, che ha militato nella Dea tra il 1992 e il 1995 e poi nel 2000-01, elogia il lavoro della società e di Gasperini, soffermandosi su Mateo Retegui, protagonista della stagione bergamasca., che ne pensa di Mateo Retegui?“Prima di tutto, bisogna sottolineare il grande lavoro della società sul mercato. Dopo l’infortunio di Scamacca, in pochi giorni è stato individuato e acquistato Retegui dal Genoa: solo un grande club ha questa capacità. Sta sorprendendo tutti, non perché non si sapesse del suo valore, ma perché sta facendo ancora meglio del previsto. A Bergamo gli attaccantisempre fatto bene grazie al sistema di gioco, ma lui sta andando oltre”.