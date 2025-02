Internews24.com - Ganz crede nell’Atalanta: «Scudetto? Ancora tutto aperto! Sarebbe fantastico per l’intero Paese…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «perPaese.» Le parole dell’ex attaccanteSulla lottache vede coinvolte Inter, Napoli ed Atalanta, l’ex attaccante, Maurizio, ha parlato cosi intervistato dalla Gazzetta dello Sport:IPOTESI– «E’, certo.anche perPaese vedere l’Atalanta campione d’Italia come fecero in passato squadre come Cagliari, Verona Sampdoria e Leicester in Premier League. Perché no? Ci sta che l’Atalanta possa vincerlo.meraviglioso anche peril lavoro svolto in questi anni dalla famiglia Percassi».UN GRANDE CLUB – «Mi permetta di dire innanziuna cosa: per l’ennesima volta la società ha lavorato benissimo sul mercato. In pochi giorni hanno individuato e acquistato Retegui dal Genoa dopo l’infortunio di Gianluca Scamacca.