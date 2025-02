Movieplayer.it - Gangs of Milano: criminalità e lotte di potere nel trailer della nuova serie Sky Original

Leggi su Movieplayer.it

La, che conta anche la partecipazione del rapper Salmo e di Alessandro Borghi, debutterà su Sky il 21 marzo prossimo Sky ha diffuso ilsuae,of- Le nuove storie del blocco, ambientata fra le periferie multietniche del capoluogo lombardo. La, una in-house production Sky Studios prodotta con TapelessFilm e Red Joint Film, debutterà il 21 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. In otto episodi diretti da Ciro Visco (Gomorra - La, Doc - Nelle tue mani), anche co-sceneggiatore, lavede la collaborazione del pioniere del rap italiano Salmo, in qualità di supervisore musicalecolonna sonora nonché di attore.brucia nella