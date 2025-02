Movieplayer.it - Gambit, Lizzy Caplan svela: "Il film con Channing Tataum era una romcom, perché cancellarlo?"

Leggi su Movieplayer.it

Annunciato in pompa magna dalla 20th Century Fox, ilsul personaggio Marvel dopo vari rinvii non venne mai realizzatoè tornata a parlare recentemente delsuconTatum mai realizzato, e del fatto che fosse una "screwball romantic comedy" che avrebbe fatto sicuramente piacere al pubblico e ai fan di questo personaggio. L'attrice era salita a bordo del progetto nel 2017 come protagonista femminile, anche se all'epoca i dettagli del suo coinvolgimento non erano noti. Tatum ha cercato per anni di far decollare unsu, ma il progetto fu poi accantonato quando l'acquisto della Fox da parte della Disney fu finalizzato nel 2019. "Era un'idea davvero forte", ha ricordatoa proposito .