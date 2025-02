Lopinionista.it - Gabry Ponte: “A grande richiesta proverò a portare ‘Tutta l’Italia’ all’Eurovision”

– Foto di Alessandro TrevesTORINO – “Dopo 25 anni di carriera pensavo non rimanessero molte altre prime volte professionali da vivere, poi è arrivato San Siro, poi è arrivato Sanremo con. La cosa più bella di tutto questo? Voi, il vostro affetto incredibile e il vostro entusiasmo. Vedere intere generazioni ballare, emozionarsi e divertirsi per il lavoro che fai è la gratificazione più bella che si possa provare. Ed è proprio per voi, che vi siete scatenati sui social chiedendo a gran voce di mandare, che ho deciso di vivere (di provarci) un’altra prima volta. Sono stato invitato a partecipare al San Marino song contest dove verrà scelto l’artista che andrà, e ho deciso di accettare per provare aTutta L’Italia in tutta l’Europa, insieme a voi”.