Anteprima24.it - Furto al Comune di Terzigno: rubati personal computer

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutialdi, devastati uffici comunali e aule della scuola. E’ successo la notte scorsa intorno alle 4 del mattino, del 26 febbraio, quando alcuni ignoti hanno scassinato la porta d’ingresso e si sono introdotti all’interno della Casa Comunale.Sono stati presi di mira alcuni uffici del piano terra e poi sono saliti al primo piano dove sono riusciti ad entrare, devastando le porte d’ingresso, in alcuni uffici dell’Area Tecnica e dei Servizi Sociali. Dalla Casa Comunale hanno rubato una decina di, ma le verifiche sono in corso nei vari locali ritrovati aperti. Presa di mira anche una cassaforte blindata nel corridoio dell’Area Tecnica.L’incursione ha procurato ingenti danni alla struttura, in particolare alle porte della Casa Comunale e anche ad alcune porte dell’istituto scolastico adiacente al plesso comunale, da cui hanno portato via vario materiale ed il registratore video digitale DVR, con le immagini di videosorveglianza.