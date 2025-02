Anteprima24.it - Furti, sindaci della bassa Irpinia in Prefettura: le misure

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiQuesto pomeriggio si è svolta, presso ladi Avellino, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto, Rossana Riflesso, con la partecipazione dei vertici delle Forze dell’Ordine e deidi Altavilla, Capriglia Irpina, Grottolella e Montefredane, in risposta ai recenti episodi di furto in abitazione.Il Prefetto, dopo aver esaminato la situazione complessiva, anche tenendo conto dei dati statistici sul fenomeno, ha assicurato che gli episodi segnalati sono oggetto di approfondite indagini. Si comprende la percezione di insicurezza dei cittadini e, a tal proposito, si assicura una intensificazionepresenza delle Forze dell’Ordine sul territorio, con servizi di controllo potenziati, anche nelle ore notturne.