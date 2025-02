Ilrestodelcarlino.it - Furti e rapine a Correggio, arrestato ladro seriale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Reggio Emilia), 26 febbraio 2025 – Ci sono voluti diversi mesi e numerosi, oltre a una violenta tentata rapina. Ma ora è stato portato in cella un iracheno di 43 anni, senza fissa dimora, con foglio di via dae poi dalla provincia reggiana, il quale nel tempo ha però continuato a stazionare nella zona correggese, mettendo a segno o tentando numerosi. E’ indagato per ben tredici capi d’imputazione e per una lunga serie di reati contro il patrimonio, compiuti a partire dalla primavera del 2023 fino a poche settimane. E si indaga per capire se lo stesso straniero sia anche autore di altriavvenuti più di recente. Il giudice per le indagini preliminari, accogliendo le tesi della Procura, ha ordinato il provvedimento d’arresto. Ieri mattina il 43enne è stato rintracciato a, in un alloggio di fortuna, dove è stato identificato, portato in caserma e poi in carcere, in attesa di giudizio.