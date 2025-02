Tpi.it - Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, mercoledì 26 febbraio 2025

Leggi su Tpi.it

daldi26Questa sera,26, in prima serata su Rete 4 tornadal, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti. Ma di cosa si parleràdal? Quali saranno glidi Mario Giordano? Vediamo qui di seguito lesulladi oggi, 26.Lee glidiUn viaggio tra i centri d’accoglienza usati in maniera illegale per gestire lo stoccaggio e lo spacciodroga sarà al centro dell’appuntamento di oggi. Nel corsoserata, un approfondimento sul settore del trading online, dove personaggi noti al grande pubblico, come nel caso di Fabriziona, promuovono guadagni facili e garantiti: in realtà però ci sono persone che hanno perso l’intero capitale investito.