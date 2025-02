Game-experience.it - Funko celebra il Pokémon Day con tante novità rivolte agli allenatori

Il 27 febbraio segna una data imperdibile per i fan dei: ilDay! Per rendere omaggio a questo amatissimo universo,ha preparato una gamma dipensate pere collezionisti. Dai celebri Pop! raffiguranti ipiù iconici fino a coloratissimi accessori Loungefly, ce n’è per tutti i gusti. E nel frattempo, l’entusiasmo per il mondocontinua a crescere su eBay, con un picco di ricerche trainato dall’”Anno di Eevee” e dal nuovo set “Prismatic Evolutions”.Gli appassionati che vogliono arricchire la propria collezione troveranno sullo store ufficialeEurope una vasta selezione di figure Pop!, con protagonisti intramontabili come Pikachu, Squirtle, Bulbasaur e Charmander, oltre alle new entry della nona generazione, come Quaxly. Oltre alle figure da collezione, Loungefly propone una linea di accessori perfetti per ogni allenatore: zaini, borse e altri articoli a tema, ideali per portare sempre con sé un tocco di magia