Ilrestodelcarlino.it - Fugge in auto dai carabinieri per 5 comuni

in, per le strade deidi Minerbio, Bentivoglio, Granarolo dell’Emilia, Budrio e Castelmaggiore, ed è senza patente. Idella stazione di Minerbio hanno arrestato un 38enne di origine albanese, pregiudicato, ora accusato del reato di resistenza aggravata a un pubblico ufficiale. Il malvivente è stato anche denunciato a piede libero per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e per guida con patente revocata. Durante la notte tra sabato e domenica la pattuglia della locale stazione era impegnata nel servizio di controllo del territorio e, al momento del fatto, ferma all’intersezione tra via Chiesa e via Nazionale, in località Cà De Fabbri a Minerbio. A un certo punto i militari hanno visto sopraggiungere un’vettura, guidata a forte velocità, dirigersi verso Bologna.