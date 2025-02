Romadailynews.it - Frosinone: incidente stradale sulla superstrada Cassino Sora, muore 55enne, grave il marito

Una donna di circa 55 anni residente a Vicalvi è deceduta in un tragicoavvenuto oggi poco dopo le 13strada Statale, nel territorio di Sant’Elia Fiumerapido. La vittima viaggiava insieme al, che è rimastomente ferito nello scontro frontale tra due auto, coinvolgendo anche un terzo veicolo.A causa delle gravi condizioni del, è stato richiesto l’intervento di un’eliambulanza per trasportarlo a Roma. Altre due persone sono rimaste ferite in modo serio nell’.Sul luogo dell’, dove sta piovendo intensamente, stanno lavorando i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere contorte, mentre gli operatori del 118 stanno trasferendo i feriti in ospedale.A causa dell’, laè stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso in corso.