"Front office" in lingua inglese

Imparare l’e utilizzarlo nei contesti lavorativi. È possibile farlo grazie al corso gratuito addetto alin, proposto da Afol Metropolitana e finanziato nell’ambito del programma Gol. Il corso, di 80 ore, parte il 17 marzo presso la sede Afolmet in Strada Padana Superiore 2/b a Cernusco sul Naviglio. Il percorso è destinato a chi ha una conoscenza limitata o nulla dellae prepara ad un livello base che permette di interagire in situazioni semplici. I partecipanti apprenderanno le basi della grammatica, sintassi e lessico per gestire situazioni quotidiane e professionali, come comunicare con i clienti, rispondere al telefono, scrivere email commerciali e gestire prenotazioni. Tra gli argomenti, anche l’uso di espressioni utili per l’accoglienza, la gestione delle lamentele e la comprensione delle norme di sicurezza aziendale.