Sololaroma.it - Friedkin alla riscossa: rinascita Roma, salvezza Everton e l’impresa del Cannes

Leggi su Sololaroma.it

Una seconda parte di 2024 da mani nei capelli, un principio di 2025 fatto di sorrisi e speranza per il futuro. Queste le due facce di Dan e Ryan, proprietari di unache sta finalmente entusiasmando il popolo giallorosso, tornato a sostenere incondizionatamente la squadra. Merito assolutamente di un Ranieri che ha aggiustato le cose e continuerà a farlo, in campo in questo finale di stagione e dietro le quinte dprossima. Il primo uomo giustoquale la società si è affidata dopo le scelte scellerate dei mesi precedenti.Ladellaè solo il primo dei punti positivi di cui gli imprenditori americani possono gioire: i giallorossi sono in piena corsa per l’Europa League, diventato ora il primo obiettivo stagionale, e l’imminente doppio confronto con l’Athletic Club di Bilbao, che perde l’asso Sancet per infortunio, promette fuoco e fiamme.