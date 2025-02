Internews24.com - Frattesi, prova generosa per il centrocampista. Le pagelle dei quotidiani in Inter Lazio

di Redazioneper il. Ledeisulla prestazione del nerazzurroUno degli osservati della partita di ieri traera proprio Davide, ilnerazzurro è stato al centro di numerosissime voci di mercato che davano quasi per certo il suo divorzio con il club per approdare nella Capitale sponda Roma. Partito titolare nel quarto di finale di Coppa Italia, il giocatore non ha in verità brillato, inizialmente è apparso un po’ sottotono. Nel corso del match ha carburato e si è reso partecipe di una gara, non si è risparmiato nella corsa e in mezzo al campo lottava senza timore. Al momento della sostituzione il ragazzo è uscito acclamato tra gli applausi del pubblico nerazzurro di San Siro; ottimi segnali in vista anche di quello che sarà il futuro.