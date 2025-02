Zon.it - Fratte, apre il nuovo parcheggio in Via dei Greci con 41 posti auto

Sarà inaugurato venerdì 28 febbraio alle ore 10:30 ilin via dei, nel quartieredi Salerno. La struttura, realizzata da Salerno Mobilità – che ne curerà anche gestione e manutenzione – offre 41e si trova in una posizione strategica, a breve distanza dalla Clinica del Sole e dalla stazione ferroviaria della CircumSalernitana.Ilè stato progettato per garantire comfort e accessibilità: sono presenti bagni pubblici attrezzati, anche per persone con disabilità, e una piccola area verde con giochi per bambini, pensata per offrire un ulteriore servizio ai cittadini. La tariffa di sosta è stata fissata a 0,50 euro all’ora.Con questa nuova infrastruttura, il Comune di Salerno prosegue nel percorso di realizzazione di spazi funzionali nei diversi quartieri, puntando a migliorare la qualità della vita e a sostenere le attività locali.