Francesca Lollobrigida | Mamma e atleta | ho dimostrato che si può A Milano Cortina voglio provarci per l’oro

sta ottenuto risultati di grande rilievo durante la stagione in corso e ne ha parlato durante l’ultima puntata di Salotto Bianco, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Posso ritenermi contenta e soddisfatta, ho cercato questi risultati già dall’anno scorso. Il ritorno in gara dopo una gravidanza non è stato facile ed è stato studiato, anche adesso va centellinato. Io ho smesso di allattare dopo diciotto mesi in concomitanza delle prime tappe di Coppa del Mondo in Asia, era anche la prima trasferta lontano da Tommaso (suo figlio, n.d.r.), mi sentivo meglio allattando, poi il mio fisico si è riabituato. Mi chiedevo cosa mancasse perché comunque gli allenamenti andavano bene, poi ho ricollegato tutto all’allattamento. Ho avuto pazienza e adesso si vedono i risultati, mi sento in forma.