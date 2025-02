Lortica.it - Frana sulla SP11 a Levane: intervento dei Vigili del Fuoco e strada chiusa

di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti in via Arno aper unache ha interessato laProvinciale 11 (). A causa delle forti piogge, uno smottamento ha invaso la carreggiata tra Ponte all'Arno e l'Acquaborra, bloccando completamente la circolazione con alberi e terra.Idelhanno provveduto a rimuovere gli alberi caduti e a mettere in sicurezza altre piante a rischio di cedimento. Contemporaneamente, i tecnici del Comune di Montevarchi, con l'ausilio di mezzi di movimento terra, hanno liberato ladai detriti.Laè rimastaper consentire le necessarie verifiche di stabilità. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Municipale e i tecnici comunali di Montevarchi per monitorare la situazione.