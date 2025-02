Anteprima24.it - FOTO/ Tamponamento al Rione Libertà: solo spavento per i coinvolti

Tempo di lettura: < 1 minutoTraffico intasato e numerosi rallentamento per un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio alLiberta in via Napoli n all’incrocio con via Battisti. Fortunatamente non si registrano feriti, maper gli occupanti delle due autovetture.L’impatto ha coinvolto una Skoda e un Evo 3. Sul posto per effettuare i rilievi gli agenti della Polizia Municipale che hanno poi ristabilito la normale condizione di circolazione stradale. L'articoloalper iproviene da Anteprima24.it.