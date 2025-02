Sport.quotidiano.net - Fortitudo, l’ora di reagire. A Cento è un derby verità. Ancora 20 punti in palio

Con20inda qui alla fine della regular season, e con una classifica tanto trafficata e segmentata sia sopra sia sotto, è evidente la difficoltà nel risolvere l’enigma sulla futura collocazione della. Difficoltà che aumenta alla vigilia deldi A2 che stasera alle 20,30 vedrà gli uomini di coach Attilio Caja sulle doghe della Baltur Arena diin campo, gemellaggio sugli spalti. Ma andiamo per ordine. La Effe, come noto, arriva da un periodo condizionato dal trend negativo di 3 sconfitte consecutive, l’ultima delle quali nell’infrasettimanale di Torino ha scompaginato l’immagine di una squadra che, a parole e a fatti, stava spingendo sull’acceleratore e verso l’alto: 7 le vittorie di fila e la sensazione concreta che quella del primo posto non fosse una boutade, ma un obiettivo realizzabile.