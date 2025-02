Sbircialanotizia.it - Formula 1, test Bahrain: Antonelli al comando, Hamilton quinto

Leggi su Sbircialanotizia.it

Terminata la prima sessione di prove delle nuove monoposto sul circuito di Sakhir. Nel pomeriggio tocca a Leclerc Andrea Kiminon perde tempo e parte in quinta. Il rookie italiano della Mercedes oggi 26 febbraio chiude alla prima mattinata di2025 in. Il 18enne bolognese ha girato in 1:31.428: per lui, una sessione liscia e . L'articolo1,alè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.