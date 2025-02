Sportnews.eu - Formula 1, Russell sicuro: “McLaren favorita”

Il campionato di1 sta per iniziare e già si fanno pronostici su chi vincerà: il pilota George Russel si espone, per lui latrionferà.Il mondiale di1 2025 inizierà tra qualche settimana e tra i tifosi delle varie scuderie e tra gli appassionati di motori c’è grande attesa. Dopo l’incredibile rimonta dello scorso anno da parte della, giunta al primo posto nella classifica costruttori, e il secondo, altrettanto incredibile, piazzamento della Ferrari, la nuova stagione promette scintille.durante una gara (Sportnews.eu)Alla fine, Red Bull ha dovuto accontentarsi del terzo posto, dopo anni di dominio incontrastato, anche se è riuscita a mandare al primo posto nella classifica piloti il suo pupillo Max Verstappen. Ora che tutto è quasi pronto per un nuovo inizio, si fanno già i primi pronostici.