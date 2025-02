Sportnews.eu - Formula 1, parla Vasseur: “Non siamo i favoriti”

Leggi su Sportnews.eu

Il Team Principal della Ferrari Fredericha spiegato che, a suo avviso, la Rossa non è la favorita per la vittoria del titolo iridato nel 2025.È stato, già da qualche settimana, ufficializzato il calendario della nuova stagione di1. Il Mondiale si aprirà in Australia nel weekend tra il 14 ed il 16 marzo con il Gran Premio sul circuito di Albert Park a Melbourne.Fred, la Ferrari non parte da favorita nel 2025 (Foto da Instagram – scuderiaferrari) – Sportnews.euC’è grande attesa per la prima gara della stagione, soprattutto per i tifosi della Ferrari che non vedono l’ora di vedere alla guida della monoposto Lewis Hamilton, approdato a Maranello dopo l’addio alla Mercedes. Nei giorni scorsi, Frederichato degli obiettivi per il nuovo anno della Scuderia ammettendo che la Rossa non parte con i favori dei pronostici, contrariamente a quanto dichiarato da molti.