Formula 1 | Lando Norris domina i test in Bahrain con la McLaren

E' delladiil miglior tempo nella prima giornata didella1 inin vista del via della stagione il 16 marzo in Australia con il Gp di Melbourne. Il pilota inglese, in 1'30''430, ha preceduto la Mercedes di George Russell (+0''157) e la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen (+0''244). Quarta la Ferrari di Charles Leclerc (+0''448) davanti alla Williams dell'ex compagno di squadra Carlos Sainz (+0''525). Alla fine della giornata il tempo dell'altro ferrarista Lewis Hamilton che ha girato solo al mattina è il 12/o complessivo (+1''404). A causa di un blackout al circuito di Sakhir, la sessione diè stata prolungata di un'ora per permettere ai team e ai piloti di proseguire il collaudo.