Digital-news.it - Formula 1: i test di Sakhir in diretta su Sky e NOW. Le nuove monoposto 2025 scendono in pista

Leggi su Digital-news.it

La1 scalda i motori con ipre campionato in Bahrain: tre giorni di prove insu Sky Sport F1 e in streaming su NOW, con live streaming, telecronaca e aggiornamenti esclusivi.Tornano a rombare i motori della F1 su Sky e in streaming su NOW. Da mercoledì 26 a venerdì 28 febbraio si torna inper la tre giorni diufficiali sul circuito di, in Bahrain. Grande attesa per vedere i primi chilometri dellee il rinnovato roaster di piloti in vista del primo appuntamento dell’anno che scatterà in Australia il weekend del 14-16 marzo.Nella Casa dello Sport di Sky aggiornamenti minuto per minuto per tutte le sessioni: si parte con laalle 7.55 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su NOW, con l’ultimo giorno di, venerdì 28 febbraio, instreaming anche su skysport.