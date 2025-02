Formia l’ospedale Dono Svizzero in crescita | numeri e risultati

Leggi su Ilfaroonline.it

, 26 febbraio 2025 – Il Sindaco della Città di, Gianluca Taddeo, ne è stato convinto sin dall’inizio: solo una stretta collaborazione tra Comune, vertici ASL e Regione Lazio avrebbe potuto e continuerà a portarepositivi per”. Ed oggi, tracciando un bilancio di quanto già realizzato nella struttura sanitaria nel corso dell’anno 2024, è arrivata la conferma che si è intrapresa, finalmente, la strada giusta, mettendo da parte le polemiche e concentrandosi, invece, sulle azioni.Il principio che ha guidato l’agire del primo cittadino nel settore sanità è stato quello di dare importanza alla realizzazione del nuovo ospedale del Golfo, ma in attesa di questo di impegnarsi attivamente per migliorare l’attuale. Per questo, sin dal suo insediamento, il Sindaco Taddeo si è adoperato per “sbloccare” il progetto di ristrutturazione del Pronto Soccorso (rimasto fermo nei cassetti degli uffici comunali per anni), e giungendo ad agosto scorso all’inaugurazione del primo blocco di lavori, che ha restituito alla città e all’intero comprensorio un pronto soccorso moderno, funzionale e rinnovato tecnologicamente.