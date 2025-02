Laspunta.it - Formia, interviene il Sindaco “Nessuna lettera dal Prefetto. Una strumentalizzazione inverosimile”

Leggi su Laspunta.it

“Non è arrivata alcuna missiva di richiamo, sollecito o censura daldi Latina:arrivare a strumentalizzare la Prefettura.” Lo afferma ildi, Gianluca Taddeo.“Unica comunicazione arrivata, oramai quasi un mese fa, era relativa alla circostanza che quattro consiglieri di minoranza si erano recati presso l’Illustrissimo Signorper esternare loro personali doglianze, come peraltro annunciato dagli stessi sulla stampa a più riprese. Oggi è chiaro il loro fine strumentale e questo non è più tollerabile”. Questo il commento deldella Città di, Gianluca Taddeo, che ci tiene a precisare alcuni passaggi in risposta ad articoli di stampa non corrispondenti al vero.“Abbiamo un profondo rispetto delle Istituzioni e, per questo vogliamo rendere noto e, soprattutto, chiarire al fine di non generare confusione tra i cittadini, che in Comune non è mai arrivato alcun richiamo o biasimo per un comportamento o azioni compiute da questa Amministrazione, in realtà fin troppo accondiscendente ad ogni tipo di istanza o richiesta da chiunque pervenga.