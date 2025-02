Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Juve Empoli Coppa Italia: le scelte di Thiago Motta

di RedazionentusNews24: ledie D’Aversa per il quarto di finale della competizioneLascende in campo per conquistare la semifinale dicontro il Bologna. Per farlo dovrà battere l’nella sfida dell’Allianz Stadium.cambia alcune pedine rispetto all’ultimo match contro il Cagliari: di seguito ledei due mister.LIVENTUS (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Kolo Muani, McKennie, Nico Gonzalez; Vlahovic. All.. A disp. Di Gregorio, Pinsoglio, Alberto, Rouhi, Gil Puche, Locatelli, Pietrelli, Conceicao, Yildiz, Mbangula, Adzic.(3-4-2-1): Vasquez; Marianucci, Ismajli, Tosto; Sambia, Bacci, Henderson, Maleh, Cacace; Konate, Colombo.