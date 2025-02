Puntomagazine.it - Formazione medici in africa, al via progetto ‘Iteshs’: Unicamillus capofila

Leggi su Puntomagazine.it

In Somalia, Camerun ed Etiopia corsi in ortopedia, fisioterapia e infermieristicaRoma- Un ponte tra Italia e. Prende il via il(Integrated Transcultural Educational Synergy in Health Sciences) attraverso cui l’Ateneodi Roma, come, e le Università di Chieti-Pescara e di Foggia sostengono il potenziamento dellauniversitaria e lo sviluppo di nuove competenze sanitarie in, rafforzando la cooperazione internazionale e il dialogo con i Paesi in via di sviluppo. Il, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR, è stato presentato oggi nella Capitale nel corso del convegno ‘Salute e innovazione nel Piano Mattei: nuove prospettive educative e transculturali per la cooperazione sanitaria internazionale‘. Presenti all’evento, oltre al Rettore di, Gianni Profita, anche il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.