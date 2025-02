Ilrestodelcarlino.it - Forlì, controlli contro la criminalità giovanile: sequestrato un coltello

, 26 febbraio 2025 – Si è conclusa nella notte tra martedì e mercoledì una vasta operazione della Polizia di Stato finalizzata al contrasto della. Anche il nostro territorio è stato coinvolto. Trae Cesena sono state identificazione oltre 400 persone, tra cui 63 minorenni, effettuate perquisizioni, posti dillo, verifiche in strutture di accoglienza, edifici abbandonati ed altri luoghi di ritrovo, come centri commerciali. Durante le attività, in cui è stata rintracciata ed arrestata una persona destinataria di un ordine di carcerazione per una condanna definitiva per furti, sono state denunciate otto persone, tra cui tre minorenni trae Cesena, è stata sequestrata droga, uned una riproduzione di una pistola. Allarme baby gang sui bus.