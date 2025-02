Follia Trump | Dazi del 25 per cento alla Ue nata per truffare gli Usa La replica da Bruxelles | Noi siamo stati la vostra manna reagiremo

Leggi su Open.online

Una batosta, un repentino cambio, che contrappone l’UE agliUniti. Il presidente USA Donaldannunciadel 25% verso l’Unione «per». Oltre all’accordo sull’Ucraina in cui «Putin dovrà fare concessioni», preoccupano le parole del tycoon datestampa in occasione del primo consiglio dei ministri del suo governo. Seduta aperta con un momento di preghiera e proseguita con un intervento di Elon Musk che ha dichiarato che senza taglio della spesa pubblica il paese è destinato a fallire. «L’Ue reagirà in modo fermo e immediato alle barriere ingiustificate al commercio libero ed equo, anche quando ivengono utilizzati per contestare politiche legittime e non discriminatorie», ha dichiarato un portavoce della Commissione europea. «L’Ue proteggerà sempre le aziende, i lavoratori e i consumatori europei daiingiustificati», aggiunge.