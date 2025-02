Folla a funerali di mamma e bimbi Bibas

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.53 Decine di migliaia di israeliani si sono radunati in strada durante idellae dei fratellinidi 9 mesi e 4 anni,ipiù piccoli rapiti da Hamas il 7 ottobre in Israele Bandiere israeliane,palloncini arancioni e cartelli con la scritta "perdonateci" lungo il corteo funebre. Parlando aidei figli e della moglie, Yardenha detto:"Mi dispiace,non ho potuto proteggervi". Dura la sorella dell'uomo contro Netanyahu per la sua insistenza sui dettagli dell'uccisione. Chiede perdono il presidente Herzog.